Профилактика терроризма

В школе села Нижние Ачалуки Ингушетии провели беседу по профилактике терроризма и экстремизма

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В селе Нижние Ачалуки Малгобекского района провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма с учащимися средней общеобразовательной школы номер 14.

Выступая перед учащимися, члены Антитеррористической комиссии района отметили, что перед российским обществом стоит задача формирования у молодежи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма.

«Терроризм не признает границ, а его жертвами становятся люди разного возраста. Учитывая, что на ложные призывы отзывается в основном молодежь, важность проводимых нами мероприятий очевидна. Наш долг — оберегать молодежь, и чтобы этого добиться мы все должны бороться с этим злом. Ведь будущее нашей республики зависит от подрастающего поколения», — подчеркнул руководитель отдела по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии района Магомед Джамбулатов.

Затем перед учащимися выступил преподаватель Исламского университета Гирихан Джанхотов, который отметил, что профилактика экстремизма в молодежной среде — это одна из первоочередных задач в образовательной сфере и общества в целом. Это сложная социально-психологическая проблема, которая в современных условиях стала актуальной для всех.

Учащихся призвали быть бдительными, не вступать ни в какие группы, пропагандирующие терроризм и экстремизм, а также рассказали о существующем наказании за пропаганду преступной идеологии.

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