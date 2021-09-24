В школе села Плиево Назрановского района Ингушетии был проведён информационный час «Матери против наркомании»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, акция проводилась с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у детей негативного отношения к вредным привычкам, осознанного неприятия наркотических средств, воспитания уверенности в том, что здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым.

Самое ценное у человека — это жизнь, а самое ценное в его жизни — здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически, практически и жизненно необходимо, отметили участники мероприятия.