В школьных библиотеках Ингушетии отмечают профессиональный праздник

В республике насчитывается 132 школьные библиотеки, в которых трудятся более 200 преданных делу сотрудников.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, в рамках Года педагога и наставника в школьных библиотеках республики проходят различные мероприятия, включая выставки, конкурсы, лекции и викторины. Мероприятия призваны продемонстрировать то, что школьные библиотеки — это не просто место для чтения, но и площадка для обучения и развития личности.

«Школьные библиотеки — неотъемлемая часть образовательной среды. Сегодня это не просто пункты выдачи книг, но и культурно-досуговые центры, в которых можно найти развивающее занятие по своим предпочтениям. Библиотекари, работающие в школьных библиотеках, помогают учащимся развивать читательский вкус и формируют любовь к чтению», — отметили в образовательном ведомстве региона.

Напомним, Международный день школьных библиотек был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году. В России отмечается с 2008 года.