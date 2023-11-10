В школы Токмакского района Запорожья из Ингушетии отправят книги и учебники
В рамках шефской помощи министерство образования и науки республики отправит в школы Токмакского района Запорожской области книги и учебники.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобразования региона, ранее туда были направлены информационные стенды. Для студентов колледжей приобретена учебно-методическая литература, а для учащихся 1-4 классов — учебники.
Также в общеобразовательных учреждениях республики успешно проведена благотворительная акция «Дети-детям», в ходе которой была собрана художественная литература, предназначенная для школьных библиотек Токмакского района.
«В ближайшее время вся собранная литература будет передана в школы района, что позволит расширить доступ учащихся к культурному наследию», — отметили в Минобразования.
Напомним, что республика на регулярной основе оказывает помощь подшефному Токмакскому району, направляя гуманитарные грузы, в том числе и строительные материалы.