Шефство

В школы Токмакского района Запорожья из Ингушетии отправят книги и учебники

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В рамках шефской помощи министерство образования и науки республики отправит в школы Токмакского района Запорожской области книги и учебники.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобразования региона, ранее туда были направлены информационные стенды. Для студентов колледжей приобретена учебно-методическая литература, а для учащихся 1-4 классов — учебники.

Также в общеобразовательных учреждениях республики успешно проведена благотворительная акция «Дети-детям», в ходе которой была собрана художественная литература, предназначенная для школьных библиотек Токмакского района.

«В ближайшее время вся собранная литература будет передана в школы района, что позволит расширить доступ учащихся к культурному наследию», — отметили в Минобразования.

Напомним, что республика на регулярной основе оказывает помощь подшефному Токмакскому району, направляя гуманитарные грузы, в том числе и строительные материалы. 

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