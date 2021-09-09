В штабе общественной поддержки столицы Ингушетии обсудили развитие системы поощрения для волонтёров

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В штабе общественной поддержки города Магас прошло обсуждение развития системы поощрения для волонтёров.

В дискуссии приняли участие представители партии «Единая Россия» Исса Костоев, Ахмед Костоев, Мухаммад Ганиев, руководитель регионального штаба общественной поддержки Розат Долгиева и представитель волонтерской организации Али Картоев.

Как рассказал газете «Ингушетия» Али Картоев, волонтеры проявляют себя активно, и не только во время организации и проведения праздничных мероприятий. В период пандемии многие добровольцы оказали огромную помощь в приобретении и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости.

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