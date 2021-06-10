В СИЗО Ингушетии изъяли сгущенное молоко с сильнодействующим веществом
В помещении приема посылок и передач СИЗО-1 в Карабулаке при досмотре продуктов питания было обнаружено и изъято сгущенное молоко со специфическим запахом, не характерным для данного продукта.
Согласно заключению экспертизы, сгущенное молоко содержало в своем составе сильнодействующее вещество прегабалин, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Материалы проверки и вещественные доказательства были переданы в соответствующие органы для принятия процессуального решения и привлечения злоумышленника к ответственности согласно действующему законодательству.