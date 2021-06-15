Встреча

В СИЗО Карабулака прошла литературная встреча с ингушскими писателями

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Ингушские писатели Дауд Хамхоев и Султан Мерешков провели в СИЗО № 1 города Карабулака литературную встречу с осужденными, сообщила пресс-служба Национальной библиотеки.

Писатели прочли свои стихи, рассказали о многих забытых и малоупотребляемых словах и выражениях в ингушском языке, ответили на многочисленные вопросы осужденных. Также они передали в дар библиотеке СИЗО свои издания и выразили готовность продолжать сотрудничество.

Напомним, что в течение нескольких лет Национальная библиотека в рамках проекта «Книга — одна из дорог» совместно с СИЗО № 1 ОФСИН России по Ингушетии проводит цикл мероприятий, способствующих духовно-нравственному развитию граждан, отбывающих наказание. Это — литературные встречи, правовые часы, информационно-просветительские мероприятия.

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