В СКФУ прошел семинар «Северный Кавказ в международном контексте: вызовы и возможности»

В мероприятии приняли участие студенты, сотрудники и руководство университета, ученые, политологи, представители органов исполнительной власти, некоммерческих организаций и экспертного сообщества Северного Кавказа. Темой обсуждения стали актуальные вопросы экономики региона и влияние Северного Кавказа на российскую политику в целом, говорится в пресс-релизе управления по информации и связям с общественностью СКФУ.

Семинар начался с выступления главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Он подчеркнул уникальность Северного Кавказа как макрорегиона, связывающего Ближний Восток и Европу. А также поблагодарил СКФУ как организатора данного мероприятия.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил активизацию взаимодействия с университетами Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока. В этом году запущены проекты по обучению методикам преподавания русского языка в 7 странах, эти курсы прошли уже более 4 тысяч человек.

Также эксперты обсудили «Международные отношения и внешнеэкономические связи республик Северного Кавказа» и как формируется имидж ряда республик за рубежом.

Подводя итоги, следует сказать, что целью проекта является обмен опытом между молодыми учеными и повышение качества взаимодействия «субъект — центр» в рамках формирования внешней политики и безопасности России.

По итогам реализации проекта будет подготовлен доклад в формате онлайн-презентации для ознакомления всех участников и партнеров и опубликован на сайте журнала «Россия в глобальной политике».