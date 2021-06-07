В следственном изоляторе ОФСИН России по Ингушетии прошла прокурорская проверка

В сопровождении начальника ОФСИН Сергея Ролдугина и начальника СИЗО-1 Мусы Батыгова представитель надзорного ведомства посетил карантинное отделение, медицинскую часть, столовую и камеры режимного корпуса.

В ходе покамерного обхода Темур Воробьев провел опрос содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на наличие у них жалоб по вопросам нарушения их прав и законных интересов в период содержания в следственном изоляторе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОФСИН России по региону, жалоб на условия содержания со стороны лиц, находящихся под стражей, не поступило.