В следственном изоляторе в Ингушетии созданы все условия для голосования на предстоящих выборах

Гости осмотрели помещения режимных корпусов, пищеблок и медицинскую часть, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства. Общественники побывали в нескольких камерах, ознакомились с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также провели с ними беседы.

Также общественники посетили помещение, в котором будет проходить голосование на выборах депутатов.

Как отметил помощник начальника ОФСИН Азраил Харсиев, в следственном изоляторе созданы все необходимые условия для проведения выборов среди подозреваемых и обвиняемых в соответствии с установленными нормами закона.

По итогам визита были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия общественности с учреждениями пенитенциарной системы республики. Следующим пунктом в планах общественного совета значится посещение исправительного центра в городе Сунжа.