Выборы

В следственном изоляторе в Ингушетии созданы все условия для голосования на предстоящих выборах

0

Члены общественного совета при ОФСИН России по Ингушетии Висит Цороев и Тамерлан Акиев посетили следственный изолятор № 1 в городе Карабулаке.

Гости осмотрели помещения режимных корпусов, пищеблок и медицинскую часть, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства. Общественники побывали в нескольких камерах, ознакомились с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также провели с ними беседы.

Также общественники посетили помещение, в котором будет проходить голосование на выборах депутатов.

Как отметил помощник начальника ОФСИН Азраил Харсиев, в следственном изоляторе созданы все необходимые условия для проведения выборов среди подозреваемых и обвиняемых в соответствии с установленными нормами закона.

По итогам визита были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия общественности с учреждениями пенитенциарной системы республики. Следующим пунктом в планах общественного совета значится посещение исправительного центра в городе Сунжа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов обещал ингушским журналистам помочь с путевками в санаторий
Минсельхоз Ингушетии проведёт 11 сентября ярмарку
В Магасе продолжаются работы по реконструкции сквера 245-летия единения России и Ингушетии
Юношей и девушек из Ингушетии приглашают стать агроволонтерами
Власти Ингушетии нацелены на решение проблем сотен семей, живущих в вагончиках
Калиматов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Зиничева
В Ингушетии приступили к реализации федеральной программы «Пушкинская карта»
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная Международному дню солидарности журналистов
Жителей Ингушетии приглашают 11 сентября принять участие в акции «Культурная суббота»
Магомед Льянов выступит на чемпионате России по тхэквондо
В Ингушетии за сутки умер один человек, 60 новых случаев Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 