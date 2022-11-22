В следующем году будет возможен перерасчет платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов

Правила дополнены пунктом, который предусматривает, что перерасчет предоставляется жильцам, отсутствующим в жилом помещении в течение более 5 полных календарных дней подряд (в связи с отпуском, командировкой или по любым другим причинам).

Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию (а при наличии прямого договора на вывоз мусора — к оператору ТКО) с заявлением о перерасчете, приложив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия (турпутевки, авиабилеты и т. п.).

Кроме того, в Правилах предоставления коммунальных услуг закрепили формулу перерасчета для тех случаев, когда размер платы за вывоз ТКО определяется исходя из общей площади жилого помещения, а не числа жильцов.

Благодаря новым правилам возможность перерасчета платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа проживающих, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.