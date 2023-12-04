Игры

В следующем году столицей «Кавказских игр» станет Ингушетия

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Ингушетия станет столицей «Кавказских игр» в 2024 году, об этом стало известно после встречи главы Минспорта региона Али Дошхоклоева, президента Федерации спортивной борьбы республики Руслана Белхороева с заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта, пропаганды спорта, здорового образа жизни.

Как сообщили газете «Ингушетия», Федерация спортивной борьбы региона выразила благодарность Одесу Хасаевичу за поддержку развития спортивной борьбы и спорта в целом и плодотворную работу по продвижению физической культуры и спорта в республике.

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