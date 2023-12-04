В следующем году столицей «Кавказских игр» станет Ингушетия

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта, пропаганды спорта, здорового образа жизни.

Как сообщили газете «Ингушетия», Федерация спортивной борьбы региона выразила благодарность Одесу Хасаевичу за поддержку развития спортивной борьбы и спорта в целом и плодотворную работу по продвижению физической культуры и спорта в республике.