В следующем году столицей «Кавказских игр» станет Ингушетия
Ингушетия станет столицей «Кавказских игр» в 2024 году, об этом стало известно после встречи главы Минспорта региона Али Дошхоклоева, президента Федерации спортивной борьбы республики Руслана Белхороева с заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым.
Отмечается, что в ходе беседы обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта, пропаганды спорта, здорового образа жизни.
Как сообщили газете «Ингушетия», Федерация спортивной борьбы региона выразила благодарность Одесу Хасаевичу за поддержку развития спортивной борьбы и спорта в целом и плодотворную работу по продвижению физической культуры и спорта в республике.