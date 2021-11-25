В следующем году улица Овражная в Назрани Ингушетии будет заасфальтирована

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев дал поручение о внесении ремонта дороги на улице Овражной в бюджет на 2022 год, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

Передвижение по данной улице как пешим ходом, так и на автотранспорте было затруднено, особенно после дождей. Рассмотрев все обращения жителей улицы и проведя инспекцию состояния участка, было принято решение о временной укладке гравийного покрытия.

В настоящее время все работы в оперативном порядке завершены. Укладка асфальтового покрытия на указанной улице планируется в 2022 году.

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