В случае победы ингушского борца Мусы Евлоева на Олимпиаде планируется запустить салют над Магасом
В случае победы ингушского борца Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио клуб «Чингиз» планирует запустить салют в небе над Магасом ровно в 22:00 3 августа, об этом мэру столицы республики рассказал директор спортивного клуба «Чингиз».
Кроме того, Усман Аушев и Джабраил Барахоев обсудили вопросы, связанные с проведением совместных спортивных мероприятий, а также вопросы по установке более тесного взаимодействия в работе по популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи Магаса.
Напомним, мэр дал указание ответственным сотрудникам установить уличный экран на площади Алания близ 100-метровой башни Согласия. Трансляция финальной схватки с участием Мусы Евлоева начнется сегодня, 3 августа, в 13:00.