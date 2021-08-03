В случае победы ингушского борца Мусы Евлоева на Олимпиаде планируется запустить салют над Магасом

Кроме того, Усман Аушев и Джабраил Барахоев обсудили вопросы, связанные с проведением совместных спортивных мероприятий, а также вопросы по установке более тесного взаимодействия в работе по популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи Магаса.

Напомним, мэр дал указание ответственным сотрудникам установить уличный экран на площади Алания близ 100-метровой башни Согласия. Трансляция финальной схватки с участием Мусы Евлоева начнется сегодня, 3 августа, в 13:00.