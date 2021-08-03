Олимпиада

В случае победы ингушского борца Мусы Евлоева на Олимпиаде планируется запустить салют над Магасом

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В случае победы ингушского борца Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио клуб «Чингиз» планирует запустить салют в небе над Магасом ровно в 22:00 3 августа, об этом мэру столицы республики рассказал директор спортивного клуба «Чингиз».

Кроме того, Усман Аушев и Джабраил Барахоев обсудили вопросы, связанные с проведением совместных спортивных мероприятий, а также вопросы по установке более тесного взаимодействия в работе по популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи Магаса.

Напомним, мэр дал указание ответственным сотрудникам установить уличный экран на площади Алания близ 100-метровой башни Согласия. Трансляция финальной схватки с участием Мусы Евлоева начнется сегодня, 3 августа, в 13:00.

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