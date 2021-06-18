В собственность Ингушетии передан детский лагерь «Магас» в Евпатории

Отметим, что с целью организации лечения и отдыха детей в уникальных природно-климатических условиях в собственность Ингушетии переданы объекты недвижимости и оформлено право оперативного управления переданного движимого и недвижимого имущества лагеря, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Передача станет первым этапом на пути возрождения учреждения, после чего последует реконструкция корпусов, облагораживание и расчистка территории, проведение других ремонтных работ, которые планируется осуществить в том числе с привлечением инвестиционных средств.

«Лагерь действительно имеет огромные возможности для приема детей нашей республики, только ему необходимо помочь раскрыть свой потенциал до конца», — отметил Сластенин.

Предпосылкой для оформления соответствующих документов стало поручение руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова об улучшении материально-технической базы крымского лагеря, озвученное во время ежегодного послания Народному собранию региона 16 июня.

«Отдельное место в структуре детских лагерей надо отвести летнему лагерю отдыха «Магас», расположенному в крымском курортном поселке Заозерное на берегу Черного моря рядом с известным курортом Евпатория, который хорошо подходит для семейного отдыха с детьми, для лечения и оздоровления. Поручаю Минимуществу на первоначальном этапе завершить мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества лагеря. В перспективе лагерь можно будет использовать как базу отдыха для детей не только из нашей республики, но и тех регионов, с которыми республика заключила соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве», — сказал Калиматов.