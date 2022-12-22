В сочинском этнопарке «Моя Россия» проходит выставка «Ингушетия сквозь века»
В павильоне «Кавказ» этнопарка «Моя Россия» в поселке Красная Поляна, Сочи, открылась выставка «Ингушетия сквозь века», сообщила пресс-служба Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова.
Как отметил директор музея Магомед Сагов, который принимает участие в подготовке, организации и открытии выставки, уже в первый день данную экспозицию посетило 214 человек.
Постоянно действующая экспозиция включает в себя барельефы с портретами национальных поэтов и цитатами из их стихотворений, картины художников Ингушетии, предметы ингушского быта и домашнего обихода, печатные издания на ингушском и русском языках, книги ингушских писателей и многое другое.
Магомед Сагов подробно описал каждый представленный экспонат, не упуская ни одной детали. Посетители в свою очередь выразили слова благодарности за представленную возможность, не выезжая из родного города, познакомиться с культурой и бытом ингушского народа.