В состав молодёжной сборной России по вольной и греко-римской борьбе включены ингушские спортсмены

Накануне определились составы сборных России по вольной и греко-римской борьбе для участия в первенстве мира по спортивной борьбе 2021 года среди юниоров до 21 года, которое пройдёт в столице Башкортостана городе Уфе.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Картоев выступит в весовой категории до 86 кг. Кроме того, в состав молодёжной сборной России по греко-римской борьбе включены ингушские борцы Адлан Амриев в весовой категории до 87 кг и Амирхан Цечоев (СК «Ади-Ахмад») в весовой категории до 82 кг.

Напомним, первенство мира 2021 года пройдёт в Уфе с 16 по 22 августа текущего года.