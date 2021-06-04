В составе сборной России ингушские классики выступят на международном турнире в Турции

За медали турнира поборятся двукратный чемпион мира (2018,2019) и Европы (2019,2021) Муса Евлоев, в весовой категории до 97кг, и серебряный призер чемпионата Европы-2018 Бекхан Оздоев, в весовой категории до 87кг.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования «Vehbi Emre & Hamit Kaplan» стартуют 18 июня.