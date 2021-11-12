В Совете Федерации 17-19 ноября пройдут дни Ингушетии

17 ноября состоится заседание комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему актуальных вопросов развития ЖКХ Ингушетии.

18 ноября пройдут заседания: комитета по бюджету и финансовым рынкам, где обсудят вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов России на примере Ингушетии, и комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему современного состояния, проблем и перспектив развития АПК и экологического каркаса республики.

Также на заседании комитета по социальной политике обсудят вопросы реализации соцполитики в Ингушетии. Комитет по науке, образованию и культуре рассмотрит тему развития культуры в республике, а комитета по экономической политике проведет заседание на тему кластерного подхода к развитию экономики региона.

19 ноября делегация Ингушетии осмотрит выставку достижений республики с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, после чего в рамках очередного заседания верхней палаты парламента состоится «Час субъекта Российской Федерации», на котором будут проведены презентации об основных итогах социально-экономического развития Ингушетии, а также о законотворческой деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории субъекта.

В рамках мероприятий запланированы товарищеские встречи команд Совета Федерации и Ингушетии по футболу и волейболу.