В Совете Федерации наградили социального работника из Ингушетии

«Для людей старшего возраста, многодетных семей, для всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, вы являетесь не просто сотрудниками социальной службы. Для многих из них вы становитесь настоящими друзьями, способными выслушать, поддержать, подарить надежду», — отметила перед награждением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тамара Цурова является сотрудницей центра социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов в Ингушетии.

Сначала она ухаживала за пожилыми родителями, а затем начала бескорыстно помогать людям в больнице, у которых не было родных и близких, реализовала несколько успешных проектов в социальной сфере, одним из таких проектов стал «Чистый дом».

Председатель Совета Федерации напомнила, что в самый острый период пандемии соцработники проявили себя героически. «Нагрузка была колоссальная. Вы работали, что называется, на износ, и днём, и ночью, отдавая все силы для того, чтобы и семьи, и одинокие люди, и люди с ограниченными возможностями чувствовали себя защищёнными», — подчеркнула она.

Такой самоотверженный труд, преданность своему делу, считает Валентина Матвиенко, заслуживают самой искренней благодарности. Она заверила, что сенаторы Российской Федерации продолжат делать всё возможное, чтобы повышался не только статус, но и качество жизни социального работника. «Вы выбрали для себя нелёгкую профессию. Помогать людям — это не работа, это образ жизни, это постоянная самоотдача».

В ходе церемонии были награждены лучшие социальные работники российских регионов, в том числе из Республики Бурятия, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Псковской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа.