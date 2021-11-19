Экономика

В Совете Федерации поддержали предложение о создании в Ингушетии четырех экономических кластеров

0

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал предложения властей Ингушетии о создании на территории республики четырех экономических кластеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе верхней палаты парламента.

«По итогам обсуждения комитет Совета Федерации подготовил предложения для включения в проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Ингушетия». В частности, сенаторы предложили рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность создания на территории Республики Ингушетия алюминиевого промышленного кластера, агропромышленного кластера, туристического кластера и кластера креативной индустрии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минтрансу России предложено рассмотреть возможность включения в подпрограмму «Магистральный железнодорожный транспорт» госпрограммы «Развитие транспортной системы» проекта по восстановлению участка железной дороги «Грозный-Назрань».

Сенаторы предлагают рассмотреть возможность заключения договора с правительством Ингушетии по подготовке технико-экономического обоснования инвестиционного проекта — строительства железнодорожного полотна на участке между станциями «Назрань-Слепцовская» и реконструкции железнодорожного вокзального комплекса на станции «Слепцовская».

Напомним, с 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены вопросы экономического развития республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Как узнать стоимость страхования авто самостоятельно
До 465 тыс. человек в год увеличит турпоток в Ингушетию расширение высокогорного курорта «Армхи»
На развитие сел и улучшение жилищных условий граждан Ингушетии ежегодно необходимо дополнительно 300 млн руб.
На строительство музея краеведения и колледжа искусств Ингушетии выделят более 1 млрд рублей
Путин предложил увеличить прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6%
Количество безработных в Ингушетии с октября 2020 года сократилось на 37%
Для лесовосстановления на общей площади свыше 2,5 тыс. га Ингушетии необходимо 100 млн руб.
Власти Ингушетии рассчитывают на развитие грузовых авиаперевозок в страны Ближнего Востока
Артисты Ингушского ТЮЗа готовят новый спектакль по мотивам биографии Асият Тутаевой
Строительство еще 5 школ будет начато в текущем году в Ингушетии
Сенаторы намерены посетить Ингушетию и на месте изучить проблемы социальной сферы

Главное

Яндекс.Метрика

 