В Совете Федерации поддержали предложение о создании в Ингушетии четырех экономических кластеров

«По итогам обсуждения комитет Совета Федерации подготовил предложения для включения в проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Ингушетия». В частности, сенаторы предложили рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность создания на территории Республики Ингушетия алюминиевого промышленного кластера, агропромышленного кластера, туристического кластера и кластера креативной индустрии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минтрансу России предложено рассмотреть возможность включения в подпрограмму «Магистральный железнодорожный транспорт» госпрограммы «Развитие транспортной системы» проекта по восстановлению участка железной дороги «Грозный-Назрань».

Сенаторы предлагают рассмотреть возможность заключения договора с правительством Ингушетии по подготовке технико-экономического обоснования инвестиционного проекта — строительства железнодорожного полотна на участке между станциями «Назрань-Слепцовская» и реконструкции железнодорожного вокзального комплекса на станции «Слепцовская».

Напомним, с 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены вопросы экономического развития республики.