Выставка

В Совете Федерации проходит выставка «Ингушетия: из древности до наших дней»

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В рамках дней Ингушетии, которые проходят 17-19 ноября в Совете Федерации Федерального собрания России, Государственный музей изобразительного искусства республики представляет выставку «Ингушетия: из древности до наших дней», сообщила пресс-служба учреждения.

Выставку живописи и декоративно-прикладного искусства ингушских мастеров, которая стала одной из экспозиций выставки достижений республики, посетят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев, сенаторы Российской Федерации, министры и руководители крупнейших предприятий региона.

Гости мероприятия познакомятся с творчеством самых выдающихся ингушских мастеров. На выставке будет представлено более 110 предметов из фондов музея и частных коллекций, отражающих многовековую культуру и быт Ингушетии.

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