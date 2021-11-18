В Совете Федерации проходит выставка «Ингушетия: из древности до наших дней»

Выставку живописи и декоративно-прикладного искусства ингушских мастеров, которая стала одной из экспозиций выставки достижений республики, посетят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев, сенаторы Российской Федерации, министры и руководители крупнейших предприятий региона.

Гости мероприятия познакомятся с творчеством самых выдающихся ингушских мастеров. На выставке будет представлено более 110 предметов из фондов музея и частных коллекций, отражающих многовековую культуру и быт Ингушетии.