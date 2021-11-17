Презентация

В Совете Федерации проходят дни Ингушетии

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В Совете Федерации стартовали дни Ингушетии, которые пройдут с 17 по 19 ноября с участием руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова и спикера парламента региона Магомета Тумгоева, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В среду состоится заседание комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему актуальных способов развития ЖКХ.

18 ноября под эгидой комитета по бюджету и финансовым рынкам обсудят способы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов России на примере Ингушетии, а на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию — тему актуальных ресурсов, проблем и перспектив развития агропромышленного комплекса и экологического каркаса республики.

Кроме того, в ходе мероприятия пройдут дискуссии по вопросам реализации социальной политики в Ингушетии, развития культуры в республике, а также кластерного подхода к формированию высоких показателей экономики региона.

В третий, финальный день, делегация Ингушетии посетит выставку достижений республики с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, после чего в рамках 512-го заседания верхней палаты парламента состоится «Час субъекта Российской Федерации». Будут проведены презентации об основных итогах социально-экономического развития, а также о законотворческой деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории субъекта.

Всего за три дня будет заслушано 6 докладов. Презентуют потенциал региона в обозначенных направлениях председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, вице-премьеры Олег Фурсов и Магомед Евлоев, министр культуры Темерлан Дзейтов.

Также запланированы товарищеские встречи команд Совета Федерации и Ингушетии по футболу и волейболу.

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