Семинар

В спортшколе Плиево Ингушетии провели семинар по оказанию первой медицинской помощи

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В спортивной школе сельского поселения Плиево прошел семинар по оказанию первой медицинской помощи при травмах и остановке сердца.

О том, как нужно действовать и как провести сердечно-лёгочное реанимирование, рассказал и показал специалист Алихан Оздоев. В данном учебном мероприятии приняли участие все тренеры и воспитанники спортшколы.

Как сообщили организаторы практического семинара, в современном, всё более урбанизированном мире как никогда встает проблема безопасности — одной из фундаментальных потребностей человека. В случае ЧП необходимо знать, как оказать первую медицинскую помощь, эти знания могут помочь спасти чью-то жизнь.

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