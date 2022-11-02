В спортшколе Плиево Ингушетии провели семинар по оказанию первой медицинской помощи

О том, как нужно действовать и как провести сердечно-лёгочное реанимирование, рассказал и показал специалист Алихан Оздоев. В данном учебном мероприятии приняли участие все тренеры и воспитанники спортшколы.

Как сообщили организаторы практического семинара, в современном, всё более урбанизированном мире как никогда встает проблема безопасности — одной из фундаментальных потребностей человека. В случае ЧП необходимо знать, как оказать первую медицинскую помощь, эти знания могут помочь спасти чью-то жизнь.