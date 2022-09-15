В спортшколе села Плиево Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Молодёжь против терроризма»
В спортивной школе сельского поселения Плиево было проведено плановое профилактическое мероприятие «Молодёжь против терроризма».
Как сообщили в администрации Назрановского района, беседу с молодыми спортсменами провели имам села Магомед Плиев, директор школы Муса Плиев, старшие тренера Микаил Хамхоев, Гирихан Шибилов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Магомед Султыгов.
Юным слушателям объяснили, какой огромный вред приносит обществу терроризм, экстремизм и наркомания.