Образование

В средних учебных заведениях Ингушетии собираются внедрить систему «Моя школа»

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Школы Ингушетии планируется подключить к федеральной государственной информационной системе «Моя школа».

Как сообщили в Минобрнауки региона, работа в данном направлении уже началась. Так, зарегистрировано 136 образовательных организаций, а также педагогов в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА).

В январе 2023 года Министерством образования и науки республики будет заключено четырехстороннее соглашение между Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и правительством Москвы об информационно-технологическом взаимодействии в рамках внедрения в образовательных организациях ФГИС «Моя школа».

Отмечается, что система разработана для учителей, учеников и их родителей. Она включает библиотеку качественного, проверенного цифрового образовательного контента, личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются как учебные, так и внеучебные результаты, встроенную систему коммуникации, систему видео-конференц-связи.

«Цифровой контент верифицирован и безопасен», — подчеркнули в Минобрнауки Ингушетии.

В дальнейшем планируется включить сервисы для приема в образовательные организации, для корректировки учебных планов и расписания занятий, а также для организации питания учеников.

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