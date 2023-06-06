В столице Ингушетии 159 из 174 МКД остаются без управления

Как сообщили в правительстве республики, многоквартирный жилой фонд региона насчитывает 492 МКД. Из них форма управления реализована лишь в 227 домах.

Лучший показатель у города Малгобека. Там все 115 МКД переданы в управление частной управляющей компании. Положительная динамика отмечена в Сунже, где еще в прошлом году все 39 дома были без управления. На данный момент 10 переданы в управление частной компании, в 21 организовано непосредственное управление, остаются 8 домов (аварийных), по ним работа тоже ведется.

Наихудшая ситуация сложилась в Магасе и Назрани. В столице республики 174 МКД, из них 159 без управления. В крупнейшем населенном пункте Назрани 80, из которых 72 без управления.