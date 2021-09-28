В столице Ингушетии активисты проекта «Единой России» «Народный контроль» провели мониторинг цен

В рейде приняли участие региональный координатор проекта «Народный контроль» Юсуп Богатырев, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г. Магаса Зарета Аушева, депутат горсовета Магаса Луиза Дарсигова и представители Роспотребнадзора.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», участники акции проверили продукты питания первой необходимости на качество, на факты необоснованного повышения цен, соблюдения санитарных условий и на предмет срока их реализации в супермаркете «Забава».

По словам Юсупа Богатырева, в ходе мониторинга выявлено отсутствие ценников на товарах. Других существенных нарушений не отмечено. Народные контролёры продолжат еженедельный мониторинг.