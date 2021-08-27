В столице Ингушетии, благодаря оперативным действиям МЦУ, удалось предотвратить трагедию

«В МЦУ поступил сигнал от местных жителей, что в торговом центре «Столица» в Магасе произошло возгорание. Сотрудники муниципального центра среагировали оперативно, поставив в известность МЧС по республике, координируя работу служб. Как выяснилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации генератора, огонь вспыхнул в техническом помещении. Пожарные ликвидировали очаг возгорания», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что при пожаре никто не пострадал.

«Показательный пример того, как с появлением МЦУ сократилось время реагирования на ЧП», — почеркнул представитель центра управления регионом.