В столице Ингушетии благоустроили аллею Матери
На территории аллеи Матери в Магасе выполнены работы по установке малых архитектурных форм — скамеек и беседок, изготовленных в особом дизайнерском стиле.
Как сообщили в мэрии города, скамейки и беседки стали важным дополнением к знаменитому памятнику.
Администрация муниципалитета призвала граждан проявлять сознательность, не мусорить, сохранять ухоженный и чистый вид всех уголков Магаса. По их мнению, одним из важнейших условий развития туристического потенциала столицы, помимо создания материальных объектов и выполнения работ, сопутствующих им, является соблюдение чистоты на улицах и площадях, в скверах и парках.