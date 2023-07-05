Благоустройство

В столице Ингушетии благоустроили аллею Матери

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На территории аллеи Матери в Магасе выполнены работы по установке малых архитектурных форм — скамеек и беседок, изготовленных в особом дизайнерском стиле.

Как сообщили в мэрии города, скамейки и беседки стали важным дополнением к знаменитому памятнику.

Администрация муниципалитета призвала граждан проявлять сознательность, не мусорить, сохранять ухоженный и чистый вид всех уголков Магаса. По их мнению, одним из важнейших условий развития туристического потенциала столицы, помимо создания материальных объектов и выполнения работ, сопутствующих им, является соблюдение чистоты на улицах и площадях, в скверах и парках.

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