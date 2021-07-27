Благоустройство

В столице Ингушетии благоустроят бульвар в восьмом микрорайоне

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Бульвар в восьмом микрорайоне города Магаса, от улицы Дошлуко Мальсагова до улицы Саида Чахкиева, до конца текущего года планируется благоустроить.

В частности, будут созданы комфортные места отдыха, осуществлено озеленение, установлены малые архитектурные формы, обустроено освещение всей территории, включая декоративную ночную подсветку. Работы на объекте уже начаты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса, также в 2022 году в столице планируется благоустройство шести общественных территорий, отобранных в результате рейтингового голосования на общероссийской платформе.

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