В столице Ингушетии будут благоустроены четыре общественные территории

Путем голосования для благоустройства были выбраны два сквера в 10-м микрорайоне, улица имени Али Горчханова (проезд между домами №№ 4 и 6), часть улицы Кайсына Кулиева.

Специалисты архитектурного отдела мэрии уже разработали дизайн-проекты будущих общественных территорий. В настоящее время подготавливается вся необходимая документация для выполнения данных работ.