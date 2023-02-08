Муниципалитет

В столице Ингушетии будут благоустроены четыре общественные территории

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В Магасе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будут обновлены и обустроены четыре общественные территории, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

Путем голосования для благоустройства были выбраны два сквера в 10-м микрорайоне, улица имени Али Горчханова (проезд между домами №№ 4 и 6), часть улицы Кайсына Кулиева.

Специалисты архитектурного отдела мэрии уже разработали дизайн-проекты будущих общественных территорий. В настоящее время подготавливается вся необходимая документация для выполнения данных работ.

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