В столице Ингушетии будут благоустроены четыре общественные территории
В Магасе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будут обновлены и обустроены четыре общественные территории, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.
Путем голосования для благоустройства были выбраны два сквера в 10-м микрорайоне, улица имени Али Горчханова (проезд между домами №№ 4 и 6), часть улицы Кайсына Кулиева.
Специалисты архитектурного отдела мэрии уже разработали дизайн-проекты будущих общественных территорий. В настоящее время подготавливается вся необходимая документация для выполнения данных работ.