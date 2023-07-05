Благоустройство

В столице Ингушетии будут высажены цветы различных сортов

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В столице Ингушетии продолжаются работы по озеленению и благоустройству города. Специалисты МКУ «Зеленхоз города Магаса» приняли новую партию цветов различных сортов, которые будут посажены во всех общественных местах в столице.

Как рассказали в мэрии, цветочное оформление — одно из основных средств украшения площадей, скверов, улиц и парков. Традиционно с конца апреля была начата высадка цветов на городские клумбы.

Администрация призвала жителей и гостей города беречь и ценить зеленые насаждения, которые будут радовать горожан до конца осени.

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