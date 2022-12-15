В столице Ингушетии для школьников провели мероприятие по профилактике наркомании
В первой школе города Магаса прошло мероприятие по профилактике распространения наркотиков, сообщается в Телеграм-канал столичной мэрии.
В мероприятии приняли участие главный нарколог Минздрава республики Джамбулат Ваделов, инспектор ПДН ОМВД по Магасу Хава Плиева, секретарь АНК города Яха Опиева.
Ваделов рассказал участникам мероприятия о работе, проводимой по борьбе с наркоманией, о пагубных последствиях употребления наркотиков, о методах вербовки молодых людей и о том, как им противостоять. Были приведены примеры из жизни молодых людей, которые пострадали от употребления наркотиков.
Как отметили в городской администрации, беседа получилась содержательной и увлекательной. Присутствующие задавали интересующие их вопросы, на которые получали развернутые ответы.