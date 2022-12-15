В столице Ингушетии для школьников провели мероприятие по профилактике наркомании

В мероприятии приняли участие главный нарколог Минздрава республики Джамбулат Ваделов, инспектор ПДН ОМВД по Магасу Хава Плиева, секретарь АНК города Яха Опиева.

Ваделов рассказал участникам мероприятия о работе, проводимой по борьбе с наркоманией, о пагубных последствиях употребления наркотиков, о методах вербовки молодых людей и о том, как им противостоять. Были приведены примеры из жизни молодых людей, которые пострадали от употребления наркотиков.

Как отметили в городской администрации, беседа получилась содержательной и увлекательной. Присутствующие задавали интересующие их вопросы, на которые получали развернутые ответы.