В столице Ингушетии для школьников провели мероприятие по профилактике терроризма
Во второй школе города Магаса специалисты администрации провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Школьникам разъяснили значение понятий экстремизм и терроризм, рассказали о всевозможных методах агитации злоумышленников среди молодежи. Особое внимание ребят сотрудники администрации обратили на социальные сети, а также предупредили подростков, что за поддержку публикаций, содержащих экстремистскую направленность, предусмотрена уголовная ответственность.
В завершение встречи учащимся были розданы памятки «Как противостоять угрозе терроризма».