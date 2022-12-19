Профилактика терроризма

В столице Ингушетии для школьников провели мероприятие по профилактике терроризма

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Во второй школе города Магаса специалисты администрации провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Школьникам разъяснили значение понятий экстремизм и терроризм, рассказали о всевозможных методах агитации злоумышленников среди молодежи. Особое внимание ребят сотрудники администрации обратили на социальные сети, а также предупредили подростков, что за поддержку публикаций, содержащих экстремистскую направленность, предусмотрена уголовная ответственность.

В завершение встречи учащимся были розданы памятки «Как противостоять угрозе терроризма».

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