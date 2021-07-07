В столице Ингушетии до конца текущего года будут благоустроены шесть общественных территорий

Мэрия Магаса представила проект одной из этих территорий, работы на которой уже начаты, это улица Б. Гагиева — от улицы Д. Мальсагова до улицы С. Чахкиева.

Как рассказали газете «Ингушетия» в администрации города, на указанной территории планируется проведение комплексного благоустройства: замена тротуарного покрытия, устройство малых архитектурных форм и освещения, а также озеленение.