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В столице Ингушетии до конца текущего года будут благоустроены шесть общественных территорий

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В столице Ингушетии до конца текущего года будут благоустроены шесть общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Мэрия Магаса представила проект одной из этих территорий, работы на которой уже начаты, это улица Б. Гагиева — от улицы Д. Мальсагова до улицы С. Чахкиева.

Как рассказали газете «Ингушетия» в администрации города, на указанной территории планируется проведение комплексного благоустройства: замена тротуарного покрытия, устройство малых архитектурных форм и освещения, а также озеленение.

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