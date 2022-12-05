Безопасность

В столице Ингушетии дороги обрабатывают пескосоляной смесью

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Во избежание дорожно-транспортных происшествий коммунальщики Магаса начали обрабатывать дороги пескосоляной смесью.

Непогода в регионе привела к увеличению ДТП. Из-за минусовой температуры, на дорогах достаточно скользко. Для их обработки задействована спецтехника, сообщается в Телеграм-канале мэрии города.

Столичная администрация просит водителей планировать поездки с учетом погодных условий. А в пути соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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