В столице Ингушетии дороги обрабатывают пескосоляной смесью
Во избежание дорожно-транспортных происшествий коммунальщики Магаса начали обрабатывать дороги пескосоляной смесью.
Непогода в регионе привела к увеличению ДТП. Из-за минусовой температуры, на дорогах достаточно скользко. Для их обработки задействована спецтехника, сообщается в Телеграм-канале мэрии города.
Столичная администрация просит водителей планировать поездки с учетом погодных условий. А в пути соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.