В столице Ингушетии фонд «Сафмар» капитально отремонтировал гимназию «Марем»

Как сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики, это уникальное образовательное учреждение функционирует с 2001 года. Оно было построено на деньги известного российского бизнесмена и мецената Микаила Гуцериева и названо в честь его матери.

Работы на объекте начались в начале августа текущего года. Их объем был впечатляющим: неработающее отопление, прогнивший паркет, забитые трубы, протекающий потолок. Это далеко не все неполадки, которые накопились за 20 лет.

«Учиться и работать в учреждении стало практически невозможно, особенно в зимний период, — призналась директор школы Лиза Мужухоева. — Детям порой приходилось сидеть на занятиях в верхней одежде из-за холода».

В настоящее время в учебных помещениях вместо вздувшегося паркета уложен новый и качественный ламинат, покрашены все стены и собрана необходимая мебель. На каждом этаже здания полностью поменяли пол, а в санузлах — всю сантехнику. Кровлю корпуса тоже обновили, а во дворе навели красоту — покрасили, побелили и обновили все скамейки и ограду. Отмечается, что все эти работы были инициированы после обращения директора Лизы Мужухоевой к Микаилу Гуцериеву с просьбой об улучшении условий в школе.

Строители особое внимание заострили на отоплении и канализации. В коридорах, еще при строительстве здания, был сделан теплый пол, но прослужил он короткое время. Специалисты устранили все ошибки и заново наладили его работу, электрический пол снова начнет подавать тепло зимой. Ремонт успели завершить к 1 сентября, чтобы не прерывать учебный процесс и позволить детям втянуться в школьные будни в обновленном здании. Теперь они получают знания в тепле и уюте.

Большие перемены произошли и в кабинете робототехники. Ранее здесь не было условий для проведения занятий, не хватало парт и стульев, отсутствовал необходимый инвентарь, в помещении было очень холодно. Теперь этот кабинет считается одним из самых лучших. Дети посещают уроки с большой охотой.

Напомним, благотворительный фонд «Сафмар» не только выделил средства на капремонт школьного здания, но и обеспечил учебниками каждого гимназиста с 1 по 11 классы.