В столице Ингушетии к Дню республики пройдет фестиваль-выставка «Мы вместе»

Как сообщает пресс-служба мэрии города, мероприятие будет проходить с 3 по 5 июня в целях формирования единого культурного пространства народов России.

Будут проведены мастер-классы гостями из различных регионов, представлена выставка мастеров народных промыслов, выступят танцевальные коллективы и пройдет концерт патриотической песни.

Также в рамках фестиваля будет обеспечена работа регионального павильона проекта «#МыВместе» благодаря которому любой желающий сможет передать подарок или открытку для участника специальной военной операции на Украине.

Как ранее информировала «Ингушетия», главное мероприятие к Дню республики состоится 4 июня в городе Сунжа, на площади перед Дворцом культуры. Начало в 17 часов.

Напомним, 31 год назад Верховный Совет РСФСР принял закон об образовании Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе Российской Федерации.