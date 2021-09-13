В столице Ингушетии Магасе состоялся концерт национальной музыки «Голос гармони»

Почетными гостями мероприятия стали представители руководства республики, сферы культуры и искусства региона.

Концерт открыла заслуженная артистка Ингушетии Лема Нальгиева композицией со звучным названием «Пандара оаз». В программе выступили такие известные артисты Северного Кавказа, как Али Димаев, Айна Алиева, Султан Ураган, Тамара Адамова и многие другие. Приятным сюрпризом для гостей стало возвращение на сцену Марины Экажевой, одной из первых учениц Раи Евлоевой.

Все участники концерта получили дипломы и красочно иллюстрированные книги. А гармонистам также вручили изготовленные специально для этого мероприятия статуэтки.

Организаторами фестиваля-концерта национальной гармони выступили Центр культурного развития г. Магаса и НТРК «Ингушетия», при поддержке регионального министерства культуры.