Концерт

В столице Ингушетии Магасе состоялся концерт национальной музыки «Голос гармони»

0

В Центре культурного развития Магаса в рамках всероссийской акции «Культурная суббота» состоялся концерт национальной музыки «Пандара оаз» («Голос гармони»), сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Почетными гостями мероприятия стали представители руководства республики, сферы культуры и искусства региона.

Концерт открыла заслуженная артистка Ингушетии Лема Нальгиева композицией со звучным названием «Пандара оаз». В программе выступили такие известные артисты Северного Кавказа, как Али Димаев, Айна Алиева, Султан Ураган, Тамара Адамова и многие другие. Приятным сюрпризом для гостей стало возвращение на сцену Марины Экажевой, одной из первых учениц Раи Евлоевой.

Все участники концерта получили дипломы и красочно иллюстрированные книги. А гармонистам также вручили изготовленные специально для этого мероприятия статуэтки.

Организаторами фестиваля-концерта национальной гармони выступили Центр культурного развития г. Магаса и НТРК «Ингушетия», при поддержке регионального министерства культуры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Комитет по делам молодежи Ингушетии проведет вечер поэзии «Флешбукинг» в Назрани
Ингушский певец Алаудин Эсмурзиев запустил общекавказский флешмоб #Кавказголосует
По инициативе ОНФ в Ингушетии одной из улиц сельского поселения вернули наименование в честь участника ВОВ
Строительство дамб для защиты населения от подтопления домов началось в Ингушетии
Скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Назрань — Минводы» будет делать остановку в Беслане
Как начать продавать через интернет
В Ингушетии продлят прививочную кампанию против коронавируса до 1 октября
Девятиклассник из Назрани стал победителем этапа Международного шахматного фестиваля «Гран-при Черного моря»
За весь период в Ингушетии умерло 295 человек с Covid-19
Ингушские футболисты сыграют на своем поле с командой «Нахичевань» из Ростова-на-Дону
Ингушские антимонопольщики раскрыли крупнейший сговор в истории страны при закупке медизделий

Главное

Яндекс.Метрика

 