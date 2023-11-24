В столице Ингушетии медики провели акцию «Поезд здоровья»

В рамках акции специалисты Минздрава республики различного профиля, включая кардиологов, эндокринологов, офтальмологов и других врачей, провели бесплатные консультации и диагностику для всех желающих.

Как сообщили газете «Ингушетия» в здравоохранительном ведомстве региона, проект направлен на улучшение здоровья населения республики и привлечение внимания к важности профилактических осмотров и раннего выявления заболеваний.

Отмечается, что организаторы акции планируют заключать контракты с руководителями министерств и ведомств, чтобы все желающие из числа их сотрудников смогли получить консультации и пройти обследование без очередей и предварительной записи, не покидая свои рабочие места.

«Это очень удобно. В потоке рабочих будней некогда проверить свое здоровье. Поход в медицинские учреждения сопряжен с некоторыми трудностями. А тут все в шаговой доступности, без проволочек и формальностей. Мы, конечно, таким шансом воспользовались», — поделились сотрудники телерадиокомпании «Магас».