Акция

В столице Ингушетии медики провели акцию «Поезд здоровья»

0

В столице Ингушетии, на площадке возле телерадиокомпании «Магас», медики провели акцию «Поезд здоровья», используя мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

В рамках акции специалисты Минздрава республики различного профиля, включая кардиологов, эндокринологов, офтальмологов и других врачей, провели бесплатные консультации и диагностику для всех желающих.

Как сообщили газете «Ингушетия» в здравоохранительном ведомстве региона, проект направлен на улучшение здоровья населения республики и привлечение внимания к важности профилактических осмотров и раннего выявления заболеваний.

Отмечается, что организаторы акции планируют заключать контракты с руководителями министерств и ведомств, чтобы все желающие из числа их сотрудников смогли получить консультации и пройти обследование без очередей и предварительной записи, не покидая свои рабочие места.

«Это очень удобно. В потоке рабочих будней некогда проверить свое здоровье. Поход в медицинские учреждения сопряжен с некоторыми трудностями. А тут все в шаговой доступности, без проволочек и формальностей. Мы, конечно, таким шансом воспользовались», — поделились сотрудники телерадиокомпании «Магас».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Али Шакриев завоевал золото на всероссийских соревнованиях в Грозном
В горной Ингушетии обнаружены древние строения
Героем новой рубрики Минобразования Ингушетии стал учитель Курейш Гагиев
Премьер-министр Ингушетии удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Единороссы Ингушетии принимают участие в партийной акции «Коробка храбрости»
Жительница Ингушетии потеряла 117 тыс. рублей при покупке смартфона
Краеведческий музей республики приглашает на выставку «Ингушетия — Токмак»
В парламенте Ингушетии чествовали чемпиона мира по боевому сабо Рустами Талдиева
Глава Ингушетии призвал молодых людей принять участие в туристическом конкурсе
Тираж книги Джабраила Чахкиева «Древности горной Ингушетии» будет увеличен
В Ингушетии перевыполнили план по расселению из аварийного жилья

Главное

Яндекс.Метрика

 