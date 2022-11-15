Благоустройство

В столице Ингушетии меняют уличное освещение

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Сотрудники МКУ «Электросети» города Магаса по поручению градоначальника Усмана Аушева проводят проверку осветительных приборов городских улиц, делают ремонт и меняют лампы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, работы будут завершены в ближайшее время, потому как световой день продолжает сокращаться.

«Как известно, наружное уличное освещение повышает безопасность в темное время суток, делает город светлым, а прогулки комфортными», — отметил собеседник издания.

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