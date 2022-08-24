Фестиваль

В столице Ингушетии на фестивале «Голос гармони» соберутся лучшие исполнители со всего Кавказа

0

25 августа в столице Ингушетии стартует второй концерт-фестиваль «Пандара оаз» («Голос гармони»), сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие соберёт на своей площадке лучших вокальных и инструментальных исполнителей со всего Кавказа, в числе которых Роза Ахциева, Марина Экажева, Хадижа Бекова, Георгий Меликишвили, Ибрагим Кагерманов, Макка Сагаипова, Рами Дарока, Лиза Ахматова, Суммая, Петимат Кагирова и многие другие.

В рамках фестиваля состоится дебютный показ модной коллекции с национальным колоритом ингушской художницы-модельера Зинель Бековой.

Помимо концертной программы, у желающих будет возможность приобрести изделия ингушских ремесленников и кондитеров, а также отведать блюда национальной кухни.

Мероприятие проводится под эгидой Министерства культуры Ингушетии. Его почетными гостями станут представители руководства республики, министерств, муниципалитетов, сферы культуры и искусства региона.

Концерт-фестиваль «Пандара оаз» состоится на площади Алания в Магасе, начало — в 18:00 мск.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудник филиала банка в Ингушетии подозревается в хищении 30 тыс. рублей
Ингушские села Экажево и Сурхахи свяжут качественным дорожным полотном
Пятеро юных жителей Ингушетии представят республику на Детском культурном форуме в Москве
Ингушетия на 100% выполнила дорожные работы от годового плана
Полицейские и ветеран МВД Ингушетии встретились с ребятами в детском лагере «Эрзи»
Более 710 млн руб. затратят в Ингушетии на реализацию приоритетных проектов водоснабжения
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принял участие в правовом форуме, проходившем в Луганске
Пожарные Ингушетии провели учения в сельской больнице
Уроки мужества и выставки пройдут в Ингушетии, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Единороссы выделили  1,3 млн рублей центру культурного развития в Ингушетии на закупку кресел
Биологи ТГУ впервые исследуют насекомоядных на хантавирусы в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 