В столице Ингушетии на фестивале «Голос гармони» соберутся лучшие исполнители со всего Кавказа

Мероприятие соберёт на своей площадке лучших вокальных и инструментальных исполнителей со всего Кавказа, в числе которых Роза Ахциева, Марина Экажева, Хадижа Бекова, Георгий Меликишвили, Ибрагим Кагерманов, Макка Сагаипова, Рами Дарока, Лиза Ахматова, Суммая, Петимат Кагирова и многие другие.

В рамках фестиваля состоится дебютный показ модной коллекции с национальным колоритом ингушской художницы-модельера Зинель Бековой.

Помимо концертной программы, у желающих будет возможность приобрести изделия ингушских ремесленников и кондитеров, а также отведать блюда национальной кухни.

Мероприятие проводится под эгидой Министерства культуры Ингушетии. Его почетными гостями станут представители руководства республики, министерств, муниципалитетов, сферы культуры и искусства региона.

Концерт-фестиваль «Пандара оаз» состоится на площади Алания в Магасе, начало — в 18:00 мск.