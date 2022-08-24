В столице Ингушетии на фестивале «Голос гармони» соберутся лучшие исполнители со всего Кавказа
25 августа в столице Ингушетии стартует второй концерт-фестиваль «Пандара оаз» («Голос гармони»), сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Мероприятие соберёт на своей площадке лучших вокальных и инструментальных исполнителей со всего Кавказа, в числе которых Роза Ахциева, Марина Экажева, Хадижа Бекова, Георгий Меликишвили, Ибрагим Кагерманов, Макка Сагаипова, Рами Дарока, Лиза Ахматова, Суммая, Петимат Кагирова и многие другие.
В рамках фестиваля состоится дебютный показ модной коллекции с национальным колоритом ингушской художницы-модельера Зинель Бековой.
Помимо концертной программы, у желающих будет возможность приобрести изделия ингушских ремесленников и кондитеров, а также отведать блюда национальной кухни.
Мероприятие проводится под эгидой Министерства культуры Ингушетии. Его почетными гостями станут представители руководства республики, министерств, муниципалитетов, сферы культуры и искусства региона.
Концерт-фестиваль «Пандара оаз» состоится на площади Алания в Магасе, начало — в 18:00 мск.