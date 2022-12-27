В столице Ингушетии на новогоднее мероприятие пригласили детей участников СВО

На праздничном вечере присутствовали депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Бекхан Барахоев и руководитель исполкома Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев, которые поздравили юных гостей и воспитанников ЦКР с наступающим Новым годом.

Организаторы мероприятия приложили максимум усилий для того, чтобы каждый гость получил от праздника вдоволь позитивных впечатлений.

Концертная часть программы была представлена выступлениями воспитанников Центра культурного развития, а также коллектива Центра театра, кино и креативных индустрий. Вниманию зрителей были представлены яркие музыкальные номера: живое фортепианное исполнение новогодних мелодий, зажигательные выступления юных гитаристов, хореографические композиции кружков кавказских и современных танцев, театральные постановки и многое другое.

Приятным бонусом в дополнение к концертной программе стал показ детской одежды, подготовленный руководителем тематического направления дизайнером-модельером Зинаидой Хакировой и ее воспитанницами.

Ключевым моментом стало вручение сладких подарков, которые были преподнесены детям участников СВО, а также ребятам, принимавшим участие в концертной программе.