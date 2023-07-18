В столице Ингушетии начнется строительство здания Госфилармонии стоимостью около 2 млрд рублей

«После заключения федерального соглашения и доведения лимитов до республики тендерная комиссия определит подрядную фирму, и мы начнем строительные работы. У нас уже имеется проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы, определен и земельный участок», — отметил министр строительства Микаил Балахоев.

По словам министра, на начальный этап строительных работ планируется направить 157 млн рублей.

Сообщается, что здание филармонии будет пятиэтажным с подвальными и техническими помещениями. Мощность объекта культуры составит 650-738 человек. Комплекс предполагает наличие зрительного зала, фойе, кулуаров, распределительного и кассового вестибюля и ряда помещений обслуживания зрителей. Главный филармонический (концертный) зал займет первый, второй и третий этажи. Малый зал будет расположен на третьем этаже.

По словам Микаила Балахоева, строительство объекта планируется завершить до конца 2026 года.