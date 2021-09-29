Конкурс

В столице Ингушетии наградили победителей конкурса сочинений об Алихане Калиматове

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В актовом зале мэрии Магаса состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса сочинений на тему «Гордость Отчизны — Герой России Алихан Макшарипович Калиматов».

Конкурс проводился в период с 20 августа по 20 сентября 2021 года.
Автор сочинения, занявший первое место, получил 50 тысяч рублей; второе место — 30 тысяч рублей; третье место — 20 тысяч рублей. Всем им вручили грамоты.

Таким образом, призовой фонд конкурса составил 100 тысяч рублей.
Победителей конкурса определила специально созданная комиссия, которая провела оценку всех работ.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в конкурсе приняло участие большое количество школьников.

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