В столице Ингушетии нашли десять стихийных мусорных свалок

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе экологического ведомства, администрации Магаса был предоставлен срок в 1 месяц для ликвидации несанкционированных залежей мусора. После истечения установленного срока информация о нарушениях была направлена в прокуратуру региона.

«Совместными усилиями Минприроды и администрации города Магаса были ликвидированы нескольких свалок. Работы по ликвидации навалов на территории детского реабилитационного центра уже начаты и осуществляются под нашим контролем», — поделился специалист Минприроды.

Отмечается, что обследование территорий проведено во всех городах и районах Ингушетии, экологическое ведомство разрабатывает комплексные меры по устранению негативного воздействия на окружающую среду.