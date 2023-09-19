Стихийные мусоросвалки

В столице Ингушетии нашли десять стихийных мусорных свалок

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По поручению руководителя Минприроды Саварбека Холохоева в июле текущего года государственные инспекторы в области охраны окружающей среды с целью выявления свалок провели обследование территории республики. В ходе проверки в городе Магасе были обнаружены 10 стихийных свалок.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе экологического ведомства, администрации Магаса был предоставлен срок в 1 месяц для ликвидации несанкционированных залежей мусора. После истечения установленного срока информация о нарушениях была направлена в прокуратуру региона.

«Совместными усилиями Минприроды и администрации города Магаса были ликвидированы нескольких свалок. Работы по ликвидации навалов на территории детского реабилитационного центра уже начаты и осуществляются под нашим контролем», — поделился специалист Минприроды.

Отмечается, что обследование территорий проведено во всех городах и районах Ингушетии, экологическое ведомство разрабатывает комплексные меры по устранению негативного воздействия на окружающую среду.

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