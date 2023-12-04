В столице Ингушетии обновили участковые избирательные комиссии

Как сообщили газете «Ингушетия» в Избиркоме республики, формирование комиссий осуществлялось на основе предложений политических партий и иных общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы и службы. Срок полномочий участковых комиссий составляет пять лет.

«Учитывая накопленный опыт работы членов комиссий предыдущего состава, местные отделения политических партий, собрания избирателей вновь доверили им участие в работе участковых избирательных комиссий до 2028 года. Более 90 процентов членов вновь сформированных комиссий имеют опыт организации и проведения выборов различного уровня, большинство из них работники учебных заведений, учреждений культуры», — отметили в главном выборном органе региона.

Напомним, обновленным участковым комиссиям уже в марте следующего года предстоит работа по организации выборов Президента Российской Федерации.