В столице Ингушетии обсудили вопрос внедрения цифровых технологий экосистемы Сбербанка

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В Магасе обсудили вопрос внедрения цифровых технологий экосистемы Сбербанка в концепцию «Умный город».

Эта работа ведётся в рамках Соглашения о сотрудничестве между республикой и ПАО «Сбербанк», подписанного Махмуд-Али Калиматовым и Германом Грефом в июне текущего года на площадке ПМЭФ-2021.

В совещании по обозначенной теме приняли участие мэр Магаса Усман Аушев, сообщила его пресс-служба, и представитель Сбербанка — руководитель направления по взаимодействию с государственными структурами Магомед Кокорхоев.

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