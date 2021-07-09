В столице Ингушетии обсудили вопрос внедрения цифровых технологий экосистемы Сбербанка

Эта работа ведётся в рамках Соглашения о сотрудничестве между республикой и ПАО «Сбербанк», подписанного Махмуд-Али Калиматовым и Германом Грефом в июне текущего года на площадке ПМЭФ-2021.

В совещании по обозначенной теме приняли участие мэр Магаса Усман Аушев, сообщила его пресс-служба, и представитель Сбербанка — руководитель направления по взаимодействию с государственными структурами Магомед Кокорхоев.