В столице Ингушетии обсудили вопросы противодействия распространению инфекции Covid-19

На совещании с участием начальников профильных отделов и курирующих замов мэр Усман Аушев дал поручение создать все необходимые условия для обеспечения комфорта и безопасности прихожан мечетей при проведении коллективной пятничной молитвы в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Градоначальник попросил горожан проявить гражданскую ответственность, бережно отнестись к своему здоровью, поберечь себя и окружающих.