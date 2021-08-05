Коронавирус

В столице Ингушетии обсудили вопросы противодействия распространению инфекции Covid-19

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В мэрии Магаса обсудили вопросы усиления контроля над соблюдением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19 всеми общественными заведениями на территории города, а также вопросы дезинфекции общественных пространств.

На совещании с участием начальников профильных отделов и курирующих замов мэр Усман Аушев дал поручение создать все необходимые условия для обеспечения комфорта и безопасности прихожан мечетей при проведении коллективной пятничной молитвы в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Градоначальник попросил горожан проявить гражданскую ответственность, бережно отнестись к своему здоровью, поберечь себя и окружающих.

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